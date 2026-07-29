FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Rio Tinto-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Rio Tinto-Anteile bei 62,86 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Rio Tinto-Papier investiert hätte, befänden sich nun 159,084 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 68,65 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 921,09 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 9,21 Prozent.

Rio Tinto markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 111,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at