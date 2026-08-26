Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Lohnende Rio Tinto-Investition?
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26.08.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 26.08.2021 wurde das Rio Tinto-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Rio Tinto-Papier an diesem Tag 53,07 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Rio Tinto-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,884 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 145,66 GBP, da sich der Wert eines Rio Tinto-Anteils am 25.08.2026 auf 77,30 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 145,66 GBP entspricht einer Performance von +45,66 Prozent.
Insgesamt war Rio Tinto zuletzt 124,69 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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