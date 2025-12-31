Rio Tinto Aktie

Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

Investmentbeispiel 31.12.2025 10:04:40

FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rio Tinto von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Rio Tinto-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Rio Tinto-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 47,23 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,117 Rio Tinto-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (60,26 GBP), wäre die Investition nun 127,59 GBP wert. Mit einer Performance von +27,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Rio Tinto zuletzt 96,77 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

