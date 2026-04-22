Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Rio Tinto-Anlage
|
22.04.2026 10:03:49
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rio Tinto von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Rio Tinto-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Rio Tinto-Papier bei 44,67 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,239 Rio Tinto-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,90 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 163,20 GBP wert. Mit einer Performance von +63,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Rio Tinto-Wert an der Börse wurde auf 120,24 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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