FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rio Tinto-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Rio Tinto-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Rio Tinto-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 46,01 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 217,368 Rio Tinto-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 71,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 474,40 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,74 Prozent angezogen.

Rio Tinto erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 115,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at