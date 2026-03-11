FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rio Tinto-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Rio Tinto-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Rio Tinto-Aktie an diesem Tag 57,85 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Rio Tinto-Aktie investierten, hätten nun 1,729 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.03.2026 gerechnet (68,37 GBP), wäre die Investition nun 118,19 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto belief sich zuletzt auf 111,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at