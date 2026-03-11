Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Lukratives Rio Tinto-Investment?
|
11.03.2026 10:03:51
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Rio Tinto-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Rio Tinto-Aktie an diesem Tag 57,85 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Rio Tinto-Aktie investierten, hätten nun 1,729 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.03.2026 gerechnet (68,37 GBP), wäre die Investition nun 118,19 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18,19 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto belief sich zuletzt auf 111,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
