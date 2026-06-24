FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Rio Tinto-Investment verdienen können.

Die Rio Tinto-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,72 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Rio Tinto-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,011 Anteilen. Die gehaltenen Rio Tinto-Aktien wären am 23.06.2026 146,11 GBP wert, da der Schlussstand 72,64 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 46,11 Prozent.

Insgesamt war Rio Tinto zuletzt 122,08 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at