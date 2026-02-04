Rio Tinto Aktie

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

Rentabler Rio Tinto-Einstieg? 04.02.2026 10:04:58

FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Rio Tinto-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Rio Tinto-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 61,28 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rio Tinto-Aktie investiert, befänden sich nun 16,319 Rio Tinto-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 70,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 148,50 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,85 Prozent angewachsen.

Rio Tinto wurde jüngst mit einem Börsenwert von 110,49 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

