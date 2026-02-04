Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Rentabler Rio Tinto-Einstieg?
|
04.02.2026 10:04:58
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Rio Tinto-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 61,28 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rio Tinto-Aktie investiert, befänden sich nun 16,319 Rio Tinto-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 70,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 148,50 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,85 Prozent angewachsen.
Rio Tinto wurde jüngst mit einem Börsenwert von 110,49 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
05.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.02.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited (EQS Group)
|
05.02.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited (EQS Group)
|
04.02.26
|FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)