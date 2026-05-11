FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Rolls-Royce-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,26 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 44,252 Rolls-Royce-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie auf 12,20 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 539,79 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 439,79 Prozent.

Rolls-Royce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 102,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at