Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Rentables Rolls-Royce-Investment?
|
28.09.2026 10:03:45
FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Rolls-Royce-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,46 GBP wert. Bei einem Rolls-Royce-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 061,359 Rolls-Royce-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,81 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 60 164,97 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 501,65 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce bezifferte sich zuletzt auf 122,78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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