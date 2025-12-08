Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Lohnender Rolls-Royce-Einstieg?
|
08.12.2025 10:04:39
FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Rolls-Royce-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Rolls-Royce-Anteile betrug an diesem Tag 0,91 GBP. Bei einem Rolls-Royce-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 109,421 Rolls-Royce-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,85 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 186,67 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 1 086,67 Prozent.
Alle Rolls-Royce-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 91,12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
