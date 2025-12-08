Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Rolls-Royce-Einstieg? 08.12.2025 10:04:39

FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Rolls-Royce-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Rolls-Royce-Anteile betrug an diesem Tag 0,91 GBP. Bei einem Rolls-Royce-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 109,421 Rolls-Royce-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,85 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 186,67 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 1 086,67 Prozent.

Alle Rolls-Royce-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 91,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rolls-Royce Plcmehr Nachrichten