FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rolls-Royce-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Rolls-Royce-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1,08 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 928,074 Rolls-Royce-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 004,64 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 09.01.2026 auf 12,94 GBP belief. Damit wäre die Investition 1 100,46 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich zuletzt auf 108,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at