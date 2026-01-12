Rolls-Royce Aktie

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

Rolls-Royce-Investment im Blick 12.01.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rolls-Royce-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Rolls-Royce-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1,08 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 928,074 Rolls-Royce-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 004,64 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 09.01.2026 auf 12,94 GBP belief. Damit wäre die Investition 1 100,46 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich zuletzt auf 108,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

09.01.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
06.01.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
02.01.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Rolls-Royce Plc 15,00 -0,53% Rolls-Royce Plc

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

