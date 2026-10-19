FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.10.2021 wurde die Rolls-Royce-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1,39 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 7 171,543 Rolls-Royce-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 13,51 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96 858,86 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 868,59 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce belief sich zuletzt auf 111,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at