Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Lohnende Rolls-Royce-Investition?
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20.04.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Rolls-Royce-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Rolls-Royce-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,14 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,998 Rolls-Royce-Papiere. Die gehaltenen Rolls-Royce-Anteile wären am 17.04.2026 183,45 GBP wert, da der Schlussstand 13,11 GBP betrug. Mit einer Performance von +83,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Rolls-Royce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 109,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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