Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Lohnende Rolls-Royce-Investition? 20.04.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Rolls-Royce-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Rolls-Royce-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Rolls-Royce-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,14 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,998 Rolls-Royce-Papiere. Die gehaltenen Rolls-Royce-Anteile wären am 17.04.2026 183,45 GBP wert, da der Schlussstand 13,11 GBP betrug. Mit einer Performance von +83,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Rolls-Royce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 109,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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10.04.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
07.04.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
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