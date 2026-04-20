FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Rolls-Royce-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Rolls-Royce-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Rolls-Royce-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,14 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,998 Rolls-Royce-Papiere. Die gehaltenen Rolls-Royce-Anteile wären am 17.04.2026 183,45 GBP wert, da der Schlussstand 13,11 GBP betrug. Mit einer Performance von +83,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Rolls-Royce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 109,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at