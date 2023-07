FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Rolls-Royce-Investition eingebracht

Vor Jahren in Rolls-Royce eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Rolls-Royce-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,92 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 1 086,921 Rolls-Royce-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2023 gerechnet (1,56 GBP), wäre das Investment nun 1 693,42 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,34 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich jüngst auf 13,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at