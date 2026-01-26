Rolls-Royce Aktie

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

Rentable Rolls-Royce-Investition? 26.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Rolls-Royce eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Rolls-Royce-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Rolls-Royce-Aktie bei 6,06 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Rolls-Royce-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,513 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 206,90 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 23.01.2026 auf 12,53 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +106,90 Prozent.

Zuletzt verbuchte Rolls-Royce einen Börsenwert von 105,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

15.01.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
09.01.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
06.01.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
