FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Rolls-Royce eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Rolls-Royce-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Rolls-Royce-Aktie bei 6,06 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Rolls-Royce-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,513 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 206,90 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 23.01.2026 auf 12,53 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +106,90 Prozent.

Zuletzt verbuchte Rolls-Royce einen Börsenwert von 105,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at