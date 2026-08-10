Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Rolls-Royce-Anlage
|
10.08.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Rolls-Royce-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Rolls-Royce-Anteile letztlich bei 10,72 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 93,327 Rolls-Royce-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 427,90 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 07.08.2026 auf 15,30 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,79 Prozent angezogen.
Rolls-Royce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 127,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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