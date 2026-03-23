FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.03.2025 wurde die Rolls-Royce-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 8,01 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 249,063 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie auf 11,61 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 501,62 GBP wert. Mit einer Performance von +45,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Rolls-Royce eine Marktkapitalisierung von 97,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at