Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Profitables Rolls-Royce-Investment?
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23.03.2026 10:04:34
FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor einem Jahr abgeworfen
Am 23.03.2025 wurde die Rolls-Royce-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 8,01 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 249,063 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie auf 11,61 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 501,62 GBP wert. Mit einer Performance von +45,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Rolls-Royce eine Marktkapitalisierung von 97,54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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