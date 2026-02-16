FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rolls-Royce-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.02.2016 wurde das Rolls-Royce-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,17 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 46,144 Rolls-Royce-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie auf 12,71 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 586,50 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 486,50 Prozent erhöht.

Rolls-Royce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 107,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

