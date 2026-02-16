Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Lohnende Rolls-Royce-Investition?
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rolls-Royce-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 16.02.2016 wurde das Rolls-Royce-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,17 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 46,144 Rolls-Royce-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie auf 12,71 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 586,50 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 486,50 Prozent erhöht.
Rolls-Royce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 107,11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
17:58
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Ende des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rolls-Royce-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse London: FTSE 100 am Freitagmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|15,06
|2,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.