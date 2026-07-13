Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Rolls-Royce-Investmentbeispiel 13.07.2026 10:04:05

FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rolls-Royce-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Rolls-Royce-Investment gewesen.

Das Rolls-Royce-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9,88 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 10,121 Rolls-Royce-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 145,59 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 10.07.2026 auf 14,38 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 145,59 GBP entspricht einer Performance von +45,59 Prozent.

Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 120,23 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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