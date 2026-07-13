FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rolls-Royce-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Rolls-Royce-Investment gewesen.

Das Rolls-Royce-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9,88 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 10,121 Rolls-Royce-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 145,59 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 10.07.2026 auf 14,38 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 145,59 GBP entspricht einer Performance von +45,59 Prozent.

Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 120,23 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at