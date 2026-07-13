Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Rolls-Royce-Investmentbeispiel
|
13.07.2026 10:04:05
FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rolls-Royce-Investment von vor einem Jahr verdient
Das Rolls-Royce-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9,88 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 10,121 Rolls-Royce-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 145,59 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 10.07.2026 auf 14,38 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 145,59 GBP entspricht einer Performance von +45,59 Prozent.
Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 120,23 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
12:27
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rolls-Royce-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freitagshandel in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 schwächer (finanzen.at)
|
10.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags stärker (finanzen.at)
|
09.07.26