Rolls-Royce Aktie

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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Langfristige Anlage 09.11.2026 10:03:46

FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Rolls-Royce-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Rolls-Royce-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers betrug an diesem Tag 2,33 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4 295,533 Rolls-Royce-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie auf 12,61 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54 175,26 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 441,75 Prozent angezogen.

Am Markt war Rolls-Royce jüngst 104,26 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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09.10.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
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