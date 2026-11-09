Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Langfristige Anlage
|
09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Rolls-Royce-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers betrug an diesem Tag 2,33 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4 295,533 Rolls-Royce-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie auf 12,61 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54 175,26 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 441,75 Prozent angezogen.
Am Markt war Rolls-Royce jüngst 104,26 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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