FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Rolls-Royce-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers betrug an diesem Tag 2,33 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4 295,533 Rolls-Royce-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie auf 12,61 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54 175,26 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 441,75 Prozent angezogen.

Am Markt war Rolls-Royce jüngst 104,26 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at