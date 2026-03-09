RS Group Aktie

WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442

Rentables RS Group-Investment? 09.03.2026 10:03:48

FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RS Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen RS Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden RS Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die RS Group-Aktie an diesem Tag bei 2,37 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die RS Group-Aktie investiert hat, hat nun 4 214,075 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.03.2026 27 517,91 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,53 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 175,18 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete RS Group eine Marktkapitalisierung von 3,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

