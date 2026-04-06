FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RS Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in RS Group-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden RS Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren RS Group-Anteile an diesem Tag 2,68 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 37,313 RS Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 5,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 208,96 GBP wert. Damit wäre die Investition 108,96 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von RS Group belief sich jüngst auf 2,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at