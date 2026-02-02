RS Group Aktie

RS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442

RS Group-Performance 02.02.2026 10:04:30

FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in RS Group von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen RS Group-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der RS Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der RS Group-Aktie betrug an diesem Tag 9,19 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,877 RS Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.01.2026 72,88 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,70 GBP belief. Mit einer Performance von -27,12 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von RS Group belief sich zuletzt auf 3,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

RS Group PLC Registered Shs 7,66 0,13%

