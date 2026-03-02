FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RS Group von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in RS Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das RS Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,87 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 101,358 RS Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der RS Group-Aktie auf 6,97 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 705,96 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 29,40 Prozent.

RS Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at