FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RS Group von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen RS Group-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem RS Group-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,37 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 067,236 RS Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 947,71 GBP, da sich der Wert eines RS Group-Anteils am 23.01.2026 auf 6,51 GBP belief. Mit einer Performance von -30,52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der RS Group-Wert an der Börse wurde auf 3,08 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at