FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RS Group von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in RS Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 23.02.2023 wurden RS Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das RS Group-Papier bei 9,89 GBP. Bei einem RS Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,111 RS Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.02.2026 auf 6,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,48 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 29,52 Prozent verringert.

RS Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at