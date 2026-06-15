FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RS Group von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in RS Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das RS Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,97 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 125,502 RS Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 788,78 GBP, da sich der Wert eines RS Group-Papiers am 12.06.2026 auf 6,29 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 21,12 Prozent.

Alle RS Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at