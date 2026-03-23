FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein RS Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in RS Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das RS Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,06 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 110,375 RS Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.03.2026 auf 5,86 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 646,80 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,32 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete RS Group eine Marktkapitalisierung von 2,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at