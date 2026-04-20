RS Group Aktie

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WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442

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Performance unter der Lupe 20.04.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein RS Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in RS Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden RS Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RS Group-Papier bei 8,80 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die RS Group-Aktie investierten, hätten nun 1 136,880 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 917,92 GBP, da sich der Wert einer RS Group-Aktie am 17.04.2026 auf 6,09 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 30,82 Prozent gleich.

Am Markt war RS Group jüngst 2,88 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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