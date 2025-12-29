RS Group Aktie

RS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 29.12.2025 10:03:51

FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RS Group von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in RS Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 29.12.2022 wurde die RS Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,10 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RS Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1 098,901 RS Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 873,63 GBP, da sich der Wert eines RS Group-Papiers am 24.12.2025 auf 6,26 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 31,26 Prozent.

RS Group wurde am Markt mit 2,96 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RS Group PLC Registered Shsmehr Nachrichten