RS Group Aktie
WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442
|Langfristige Performance
|
29.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RS Group von vor 3 Jahren bedeutet
Am 29.12.2022 wurde die RS Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,10 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RS Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1 098,901 RS Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 873,63 GBP, da sich der Wert eines RS Group-Papiers am 24.12.2025 auf 6,26 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 31,26 Prozent.
RS Group wurde am Markt mit 2,96 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RS Group PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RS Group von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.12.25
|Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
22.12.25