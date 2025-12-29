FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RS Group von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in RS Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 29.12.2022 wurde die RS Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,10 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RS Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1 098,901 RS Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 873,63 GBP, da sich der Wert eines RS Group-Papiers am 24.12.2025 auf 6,26 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 31,26 Prozent.

RS Group wurde am Markt mit 2,96 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at