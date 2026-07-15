FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sage eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.07.2016 wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,53 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Sage-Aktie investierten, hätten nun 15,326 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 130,21 GBP, da sich der Wert eines Sage-Anteils am 14.07.2026 auf 8,50 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 130,21 GBP entspricht einer Performance von +30,21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sage bezifferte sich zuletzt auf 7,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at