Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Rentable Sage-Anlage?
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15.07.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 15.07.2016 wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,53 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Sage-Aktie investierten, hätten nun 15,326 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 130,21 GBP, da sich der Wert eines Sage-Anteils am 14.07.2026 auf 8,50 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 130,21 GBP entspricht einer Performance von +30,21 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Sage bezifferte sich zuletzt auf 7,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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