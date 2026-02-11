Sage Aktie

Frühes Investment 11.02.2026 10:04:06

FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Sage-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sage-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7,51 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Sage-Aktie investiert, befänden sich nun 1 331,913 Sage-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 265,32 GBP, da sich der Wert einer Sage-Aktie am 10.02.2026 auf 8,46 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,65 Prozent angewachsen.

Sage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

