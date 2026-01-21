Sage Aktie
FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Sage-Papiers betrug an diesem Tag 5,97 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Sage-Aktie investiert, befänden sich nun 1 674,761 Sage-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (10,42 GBP), wäre die Investition nun 17 442,64 GBP wert. Damit wäre die Investition um 74,43 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Sage betrug jüngst 9,80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
