Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Profitables Sage-Investment?
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02.09.2026 10:03:27
FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Sage-Aktie statt. Zum Handelsende standen Sage-Anteile an diesem Tag bei 7,43 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Sage-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 134,590 Sage-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 10,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 441,45 GBP wert. Mit einer Performance von +44,15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Sage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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