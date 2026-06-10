FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Sage eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Sage-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,55 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 152,699 Sage-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sage-Aktie auf 8,51 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 300,08 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,01 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Sage einen Börsenwert von 7,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at