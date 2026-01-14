FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sage von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sage-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Sage-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Sage-Aktie 7,75 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129,066 Sage-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 431,98 GBP, da sich der Wert einer Sage-Aktie am 13.01.2026 auf 11,10 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 43,20 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Sage betrug jüngst 10,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at