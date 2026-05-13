Sage Aktie

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WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03

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Sage-Anlage 13.05.2026 10:04:04

FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sage von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sage-Aktie gebracht.

Das Sage-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Sage-Anteile betrug an diesem Tag 6,25 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,988 Sage-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.05.2026 140,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,79 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,50 Prozent angewachsen.

Sage war somit zuletzt am Markt 7,95 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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