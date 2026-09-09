Sage Aktie

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WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03

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Sage-Anlage im Blick 09.09.2026 10:03:55

FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sage von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sage gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,25 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Sage-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 380,262 Sage-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 10,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 057,97 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,58 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Sage bezifferte sich zuletzt auf 9,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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