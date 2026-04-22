FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 22.04.2016 wurden Sage-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,98 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Sage-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,736 Sage-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 153,41 GBP, da sich der Wert einer Sage-Aktie am 21.04.2026 auf 9,17 GBP belief. Mit einer Performance von +53,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Sage war somit zuletzt am Markt 8,22 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at