Sage Aktie

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WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03

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Frühe Investition 04.11.2026 10:03:34

FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sage-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Sage-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sage-Anteile bei 6,84 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 146,306 Sage-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 695,68 GBP, da sich der Wert eines Sage-Anteils am 03.11.2026 auf 11,59 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69,57 Prozent angezogen.

Insgesamt war Sage zuletzt 10,62 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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