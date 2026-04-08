Sage Aktie

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WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03

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Sage-Investment 08.04.2026 10:03:55

FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sage gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Sage-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,75 GBP. Bei einem Sage-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 129,066 Sage-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sage-Papiers auf 8,54 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 102,74 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 10,27 Prozent vermehrt.

Sage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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