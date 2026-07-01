FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sage von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Sage-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,25 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Sage-Papier investiert hätte, hätte er nun 108,131 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sage-Aktien wären am 30.06.2026 882,35 GBP wert, da der Schlussstand 8,16 GBP betrug. Das entspricht einem Schwund von 11,76 Prozent.

Der Marktwert von Sage betrug jüngst 7,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at