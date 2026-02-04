FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sage-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Sage-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Sage-Papier an diesem Tag bei 13,41 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Sage-Aktie investiert hat, hat nun 74,599 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 649,76 GBP, da sich der Wert eines Sage-Anteils am 03.02.2026 auf 8,71 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,02 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Sage eine Börsenbewertung in Höhe von 9,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at