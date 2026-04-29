Sage Aktie

Sage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 29.04.2026 10:03:44

FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sage-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Sage-Aktie gebracht.

Am 29.04.2025 wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sage-Anteile bei 12,18 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 82,136 Sage-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.04.2026 731,33 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,90 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 26,87 Prozent.

Sage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sage PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Sage PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sage PLC 10,20 0,00% Sage PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX leichter -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen