Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Investmentbeispiel
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29.04.2026 10:03:44
FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sage-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 29.04.2025 wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sage-Anteile bei 12,18 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 82,136 Sage-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.04.2026 731,33 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,90 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 26,87 Prozent.
Sage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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