Sage Aktie

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WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03

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Lukrative Sage-Anlage? 19.08.2026 10:03:37

FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sage-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sage-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Sage-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Sage-Anteile an diesem Tag bei 11,10 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 900,901 Sage-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 576,58 GBP, da sich der Wert eines Sage-Papiers am 18.08.2026 auf 10,63 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,23 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Sage eine Marktkapitalisierung von 9,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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