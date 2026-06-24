Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Frühe Anlage
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24.06.2026 10:03:49
FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sage von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sage-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,67 GBP wert. Bei einem Sage-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,896 Sage-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Sage-Papiers auf 8,06 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,66 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 36,34 Prozent.
Sage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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