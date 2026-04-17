Schroders Aktie
WKN DE: A3DRRR / ISIN: GB00BP9LHF23
|Qualitätsdividendenzahlung
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17.04.2026 07:02:39
FTSE 100-Papier Schroders-Aktie: Das beträgt die Schroders-Dividende
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Schroders am 16.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,21 GBP für das Jahr 2025. Die Dividende hat sich somit gemäß der Dividendenhistorie nicht verändert. Alles in allem zahlt Schroders 337,60 Mio. GBP an Aktionäre. Damit wurde die Schroders-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,03 Prozent vermindert.
Schroders- Dividendenrenditeanpassung
Letztlich notierte der Schroders-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via London bei 5,80 GBP. Der Dividendenabschlag auf das Schroders-Papier erfolgt am 17.04.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Schroders-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Der Schroders-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 5,28 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 6,64 Prozent.
Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Schroders via London 6,32 Prozent an Wert verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 401,18 Prozent besser entwickelt als der Schroders-Kurs.
Schroders- Dividendenschätzung
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,22 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,71 Prozent abnehmen.
Kerndaten von Dividenden-Aktie Schroders
Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Schroders beläuft sich aktuell auf 8,979 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Schroders verfügt über ein KGV von aktuell 11,95. Der Umsatz von Schroders betrug in 2025 3,364 Mrd. GBP. Das EPS belief sich derweil auf 0,34 GBP.
Redaktion finanzen.at
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