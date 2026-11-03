FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren gerechnet?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,24 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier investiert hätte, befänden sich nun 656,383 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 9 931,08 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15,13 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 0,69 Prozent.

Scottish Mortgage Investment Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at