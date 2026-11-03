El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt. Jetzt mehr erfahren! -W-

Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Scottish Mortgage Investment Trust-Anlage? 03.11.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren gerechnet?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,24 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier investiert hätte, befänden sich nun 656,383 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 9 931,08 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15,13 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 0,69 Prozent.

Scottish Mortgage Investment Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Scottish Mortgage Investment Trust Plc 18,17 0,83% Scottish Mortgage Investment Trust Plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen