Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Lohnende Scottish Mortgage Investment Trust-Anlage?
|
03.11.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren gerechnet?
Heute vor 5 Jahren wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,24 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier investiert hätte, befänden sich nun 656,383 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 9 931,08 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15,13 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 0,69 Prozent.
Scottish Mortgage Investment Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,56 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Analysen zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Scottish Mortgage Investment Trust Plc
|18,17
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.