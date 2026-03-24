Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

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Frühes Investment 24.03.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: Hätte sich eine Scottish Mortgage Investment Trust-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gerechnet?

Wer vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 24.03.2021 wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie bei 11,60 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investierten, hätten nun 8,621 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,47 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Anteils am 23.03.2026 auf 11,66 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 100,47 GBP entspricht einer Performance von +0,47 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Scottish Mortgage Investment Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 12,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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